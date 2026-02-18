اربيل تحيي ذكرى إغتيال فرانسوا حريري (صور)

شفق نيوز - اربيل

أُقيمت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مراسم بالذكرى الـ25 على اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرانسوا حريري.

وتعرض فرانسو حريري لعملية اغتيال من قبل جماعة مسلحة، حيث توفي متاثراً بإصابته في يوم 18 شباط/فبراير 2001.

وخلال المراسم التي شهدت وضع إكليل من الزهور على نصب لمكان اغتيال الحريري صرح صرح زانا ملا خالد، رئيس الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأن مسيرة النضال القومي للكورد في كوردستان قد شهدت تضحيات جسيمة ودماءً غزيرة.

وأضاف أنه، رغم انتفاضة الشعب الكوردي عام 1991 وتحرره من قبضة نظام البعث، إلا أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً ومستمراً، ومن بين الأحداث الأخيرة وصول عناصر تنظيم داعش إلى المناطق الكوردية، والى كوردستان والعراق كافة.

وولد فرانسو حريري في بلدة حرير بمحافظة أربيل عام 1937 وهو مسيحي الديانة وآشوري القومية، تخرج من دار المعلمين باربيل عام 1960، وقاتل ضمن صفوف قوات البيشمركة الى جانب الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني وكان أحد أكثر المقربين منه.