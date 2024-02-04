اختطفها داعش من سنجار .. تحرير امرأة إيزيدية "محتجزة" في مخيم الهول بسوريا

شفق نيوز/ افادت وحدات حماية المرأة "YPJ"، يوم الأحد، بتحرير امرأة ايزيدية في مخيم الهول بسوريا بعد اختطافها من قبل تنظيم داعش أثناء اجتياحه قضاء سنجار غرب محافظة نينوى العراقية في صيف العام 2014.

وذكرت وحدات حماية المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أنها تمكنت من تحرير "كوفان عيدو خورتو" من قرية "حردان" في سنجار وذلك في المرحلة الثالثة من العملية الإنسانية والأمنية التي أطلقتها قوات "قسد" في مخيم هول.

وفي آب 2014 بدأ تنظيم داعش بحملة ضد الأقلية الإيزيدية بعد سيطرته على عدة من عراقية تضمنت الحملة تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية واجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.

وعمد داعش على استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح وفقاً لبيانات أممية.