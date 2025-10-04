احتفالية خاصة بـ"الزي الإيزيدي" في سنجار (صور)

شفق نيوز- سنجار

شهد مزار شرف الدين شمال قضاء سنجار، يوم السبت، احتفالية خاصة بمناسبة الزي الإيزيدي، شارك فيها عشرات الشباب والشابات الذين ارتدوا الازياء التقليدية والتراثية المميزة للمكون، والتي تعكس تنوع الأزياء المرتبطة بسبع دول يتواجد فيها الايزيديون.

وقال مازن خليل - أحد أعضاء مجموعة "خلمتكار السيدة فخرا" – لوكالة شفق نيوز إن هذه الفعالية خقيمت لعرض الملابس الفلكلورية والتراثية للايزيديين الذين يعيشون في دول عدة منها العراق وسوريا وارمينيا وجورجيا وروسيا ودول اخرى، مبينا ان الهدف الاساسي من الاحتفالية هو الحفاظ على الثقافة والهوية الايزيدية وصون التراث والفلكلور الممتد جذوره لالاف السنين.

واضاف خليل ان المجموعة اعتادت خلال السنوات الخمس الماضية اقامة هذه الاحتفالية في معبد لالش بقضاء شيخان شرق دهوك إلا أن هذا العام ارتأت إقامتها في مرقد شرف الدين بسنجار بعد عودة عدد كبير من العائلات النازحة من المخيمات في إقليم كوردستان إلى مناطقها الأصلية.

يشار إلى أن مجموعة "خلمتكار السيدة فخرا"، تضم أكثر من ستين شابا وشابة وقد تأسست قبل خمس سنوات.