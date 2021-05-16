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70 الف حالة وفاة بكورونا .. دولة أُخرى بعد الهند تواجه الخطر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T05:12:56+0000
70 الف حالة وفاة بكورونا .. دولة أُخرى بعد الهند تواجه الخطر

بعد رصد إصابات جديدة بمتحورات فيروس كورونا، سواء النسخة الهندية أو الجنوب إفريقية، دخلت الأرجنتين مرحلة الخطر مع الوباء العالمي.

والسبت تخطت حصيلة الوفيات من جراء "كوفيد 19" في البلد اللاتيني عتبة الـ70 ألفا منذ بدأ الفيروس بالتفشي، في حين زاد معدل الإصابات عن 20 ألف حالة جديدة يوميا، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن الفيروس حصد في الساعات الـ24 الفائتة أرواح 400 شخص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 70253 حالة.

وأضافت أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 21469 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك إلى 3290935 الحصيلة الإجمالية للمصابين، في البلد البالغ إجمالي عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وبالنسبة للسلطات، فإن المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو معدل إشغال وحدات العناية المركزة، الذي ارتفع خلال الأيام التسعة الماضية.

ووفقا للبيانات الرسمية، هناك 5517 شخصا يرقدون حاليا في أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة تبلغ حاليا على المستوى الوطني 70.1 بالمئة، في حين يرتفع هذا المعدل في منطقة العاصمة بوينس آيرس التي يقطنها 15 مليون شخص إلى 76.5 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت الأرجنتين للمرة الأولى إصابات بالنسختين المتحورتين الهندية والجنوبية إفريقية من فيروس كورونا، والمصابون بهما مسافرون أتوا من فرنسا وإسبانيا.

ولا تزال الحدود الأرجنتينية مغلقة أمام الجميع باستثناء المواطنين والأجانب من حملة تراخيص الإقامة الدائمة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، كثفت الحكومة القيود المفروضة للتقليل من حركة السكان في محاولة منها للحد من انتشار المرض.

وحتى الآن، بلغ عدد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا حوالى 10 ملايين نسمة، من بينهم 1.8 مليون تلقوا اللقاح بجرعتيه.

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