1900 طالب عراقي يدرسون في جامعة إيرانية واحدة

شفق نيوز/ أعلن رئيس جامعة تبريز الايرانية شمال غرب البلاد، يوم الثلاثاء، عن وجود 1900 طالب عراقي يدرسون فقط في هذه الجامعة.

وقال صفر نصرالله زادة، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الدولي الأول للمقاومة، والذي عقد في أروقة الجامعة الواقعة بمحافظة أذربيجان، إن 1900 طالب عراقي يدرسون في جامعة تبريز في مختلف التخصصات.

وأضاف، أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير الظروف اللازمة لهم، داعيا اياهم للتعبير عن مطالبهم عند مسؤولي الجامعة.

وأعرب عن أمله لأن يتخرج هؤلاء الطلبة بتخصصات كافية مع ذكريات طيبة من جامعة تبريز، وفق تعبيره.