100 إعدام خلال 2025.. حصيلة "غير مسبوقة" في السعودية

شفق نيوز/ وصلت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، إلى عتبة تنفيذ 100 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، بعد إعدامها مواطنين أُدينا بارتكاب "جرائم إرهابية"، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي".

ونفّذ 59 من هذه الإعدامات بحق متهمين دينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، و43 ممن تم إعدامهم أجانب.

استؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذا الصنف من القضايا لنحو ثلاث سنوات.

وفي نيسان/أبريل 2023، أطلقت السعودية أكبر حملة ضد المخدرات شهدت توقيف مروجين ومتعاطين في أنحاء البلاد. ومنذ العام الماضي، ارتفعت اعداد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في شكل حاد.

وتنفي الرياض باستمرار أن يكون السجناء لديها يتعرضون للتعذيب أو سواء المعاملة.

احتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت المملكة 338 شخصا في 2024، بحسب تعداد لـ"فرانس برس" استنادا إلى البيانات الرسمية، أي ما يناهز ضعف العدد المسجل في 2023 البالغ 170 حالة، مع تجاوز الحصيلة القياسية السابقة البالغة 196 حالة عام 2022.