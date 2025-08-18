"يوم كبير في البيت الأبيض".. زيلينسكي يصل واشنطن لبحث إنهاء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، مؤكداً أن جميع الأطراف تسعى إلى إنهاء الحرب سريعاً والتوصل إلى سلام دائم، في حين وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحدث بأنه "يوم كبير" في البيت الأبيض.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق"، مضيفاً: "أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة، وآمل أن قوتنا المشتركة مع أميركا وأصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الاثنين، مع ترامب في البيت الأبيض، بحضور قادة أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وعدد من الشخصيات الأخرى.

في المقابل، أكد ترامب أن نظيره الأوكراني قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد في الوقت نفسه استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف الناتو.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريباً، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال"، مضيفاً: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما قبل 12 عاماً من دون إطلاق رصاصة واحدة، ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

كما قال ترامب، في وقت مبكر الإثنين، إن اليوم سيكون "كبيرا" في البيت الأبيض، الذي سيستضيف عددا من القادة الأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تروث سوشال": "يوم كبير في البيت الأبيض. لم يسبق أن استقبلنا هذا العدد من القادة الأوروبيين في آن واحد. شرف عظيم لي أن أستضيفهم!".

وأضاف: "ستقول الأخبار الكاذبة إن استضافة هذا العدد من القادة الأوروبيين العظماء في بيتنا الأبيض الجميل خسارة كبيرة للرئيس ترامب. في الحقيقة، إنه لشرف عظيم لأميركا".

وتابع: "قبل عام، كانت الولايات المتحدة دولة شبه ميتة. أما الآن، فنحن محط حسد الجميع. يا للفرق الذي يمكنه أن يحدثه رئيس".