إيران تمدد غلق حدودها مع العراق بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا الإيرانية، يوم الأحد، تمديد غلق الحدود مع العراق ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي الوباء.

وقال امين اللجنة الامنية والاجتماعية في لجنة مكافحة كورونا، حسين قاسمي، في تصريح صحفي، إنه تم تمديد قيود المرور عبر المعابر الحدودية مع العراق، بناء على القرار الصادر عن قيادة العمليات في لجنة مكافحة كورونا في البلاد.

وبين انه بهدف الحد من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه القيود، فإن القرار لا يسري على البرامج التنفيذية ذات الصلة بالمشاريع والنشاطات الاعمارية وما شابه ذلك.

وأشار قاسمي الى انه على حاملي تأشيرات الإقامة سارية الصلاحية، والتأشيرات الدراسية والعلاجية والتجارية، ورجال الاعمال والتجار الحاصلين على شهادات العمل وختم الخروج، ان يراجعوا مراكز شرطة الهجرة والجوازات لاستصدار تصاريح العبور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، قد أعلن في 20 شباط 2021، عن إغلاق الحدود الإيرانية العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان المجاورة للعراق، من أجل السيطرة على انتشار كورونا في هذه المحافظة.