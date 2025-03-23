إيران تعتقل 7 من منظمي احتفالات نوروز: غطاء لأنشطة مناهضة للنظام

شفق نيوز/ أعلن المدعي العام في محافظة كوردستان غربي إيران، محمد جباري، يوم الأحد، اعتقال سبعة من منظمي احتفالات عيد نوروز، بتهمة استغلال المناسبة لتنظيم أنشطة "مناهضة للنظام".

وأوضح جباري في تصريح لوسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "السلطات القضائية وضعت منذ فترة خطة لمواجهة أي نشاطات يُعتقد أنها تستخدم احتفالات عيد نوروز كغطاء لتنظيم أنشطة مناهضة للنظام أو التحريض على الاضطرابات".

وأضاف، أنه "بأمر من رئيس القضاء في المحافظة ومتابعة النيابة العامة، تم التعرف على القادة والعناصر الرئيسية لهذه الأنشطة، واعتقال نحو سبعة منهم حتى الآن".

وأشار جباري، إلى أن المعتقلين لديهم صلات تنظيمية وحزبية، وأن بعض هذه الأنشطة تمت بتوجيه ودعم من مجموعات معارضة.

يُذكر أن عيد نوروز يحتل مكانة ثقافية ورمزية خاصة لدى الكورد، حيث تبدأ الاحتفالات به قبل أيام من حلول العام الجديد، ما يجعله مناسبة رئيسية للتجمعات الشعبية في مختلف المناطق الكوردية.