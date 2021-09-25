إيران تسيّر 36 رحلة جوية لنقل زوار الاربعينية الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية، يوم السبت، عن تسيير 36 رحلة جوية تقل زواراً لأداء مراسم الزيارة الاربعينية في العراق.

وقالت مدير العلاقات العامة في الشركة، مرضية جعفر زادة، في بيان اوردته وسائل اعلام ايرانية، ان "الزوار الذين يتم نقلهم الى العراق ملزمون بتلقي جرعتين من لقاح كورونا وحمل بطاقة التطعيم معهم".

واضافت ان "الحجم الكبير للمتقدمين للزيارة الأربعينية تطلب تسيير 36 رحلة مجدولة من مدن طهران ومشهد وأصفهان إلى بغداد والعكس في الفترة من 19 أيلول/ سبتمبر الجاري ولغاية الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، مرجحة زيادة عدد الرحلات الجوية.

وأكدت أنه "تم توفير تذاكر هذه الرحلات للزوار بناءً على الأسعار المحددة في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران بحضور رئيس الهيئة الوطنية للطيران".

جدير بالذكر أن زوار أربعينية الحسين؛ ملزمون بتلقي جرعتين من لقاح كورونا وحمل بطاقة التطعيم معهم، كما يلزم إجراء اختبار PCR سلبي قبل الرحلة بمدة تصل إلى 72 ساعة.

يشار الى ان ادارة مطار النجف الدولي، اعلنت يوم الاربعاء، عن استقبال 70 رحلة جوية يومياً من مختلف دول العالم للمشاركة في الزيارة الاربعينية، مؤكدة التزامها بتعليمات اللجنة العليا للصحة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال مدير المطار حكمت احمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار النجف استقبل 70 رحلة من مختلف الدول، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الايام المقبلة لأداء الزيارة الاربعينية".

وبين ان "الادارة استعدت مسبقاً لهذه المناسبة وهناك 20 نافذة و20 كاونتر لتسهيل الإجراءات، إلى جانب دعم من مديرية جوازات النجف"، مشيرا الى ان الرحلات التي يستقبلها المطار "أغلبها من ايران والدول الخليجية ولبنان وسوريا وباكستان ودول أوروبية".