إيران تسجل قفزة بوفيات فيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت إيران قفزة في الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

وقالت الوزارة أن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.



