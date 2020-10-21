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إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-21T13:23:35+0000
إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت السلطات الصحية الإيرانية قفزة غير مسبوقة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته الأربعاء، عن رصد 5616 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5039 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير 312 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 322 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيران حتى اليوم 545286 إصابة مؤكدة بما في ذلك 31346 حالة وفاة و438709 حالات شفاء.

ولا يزال 4861 مريضا مصابا بكورونا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات الإيرانية.

وأجري في البلاد حتى اليوم قرابة 4.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا تزال 26 من أصل أقاليم البلاد الـ31، وعلى رأسها محافظة طهران، في وضع صحي أحمر.


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