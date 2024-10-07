إيران تحدد 10 سيناريوهات للرد على هجوم إسرائيل المحتمل

شفق نيوز/ كشفت مصادر عسكرية إيرانية، مساء الاثنين، عن إعداد 10 سيناريوهات للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر عسكرية قولها إن "وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على الإجراء المحتمل للكيان الصهيوني، والتي سيتم استخدامها إذا لزم الأمر".

وبحسب المصادر، فإن هذه السيناريوهات قابلة للتحديث، لكن جهوزيتها مؤشر على جدية إيران في الرد، مضيفة أن "رد إيران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة يعزز فعالية الرد".

وذكرت المصادر، أن "بالمقارنة مع إيران، لدى الكيان الصهيوني جغرافيا محدودة للغاية وبنية تحتية أقل حساسية، ويمكن أن يسبب رد إيران مشاكل غير مسبوقة للكيان".

ووفق المصادر، فإن العديد من الدول أعلنت لإيران أنها لن تشارك لمصلحة إسرائيل، لكن في كل الأحوال فإن أي دولة ستساعد الصهاينة في عمل محتمل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني وستتكبد الخسائر.