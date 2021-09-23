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إيران تتحدث عن "مباحثات ثنائية جيدة" مع السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-23T11:33:15+0000
إيران تتحدث عن "مباحثات ثنائية جيدة" مع السعودية

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن المباحثات بين طهران والرياض قبل أشهر، حققت "تقدما جادا" بشأن أمن الخليج.

وقال خطيب زاده إن الطرفين أجريا مباحثات "جيدة" بشأن العلاقات الثنائية المقطوعة بينهما منذ أكثر من خمسة أعوام.

وتابع "التقدم بشأن أمن الخليج الفارسي كان جادا للغاية"، بحسب قوله.

وأكد خطيب زاده أن هذه المحادثات لم تتوقف أبدا بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها، وقال: "تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب".

وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات من المباحثات خلال الأشهر الماضية في بغداد، كشف عنها للمرة الأولى في أبريل الماضي.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أبدى في خطابه أمام الجمعية العامة الأربعاء، أمله في أن تؤدي المباحثات مع إيران الى "نتائج ملموسة".

وقال الملك سلمان في الكلمة التي ألقاها عبر الاتصال المرئي إن "إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ودعا طهران إلى "وقف جميع أشكال الدعم" للمجموعات المسلحة المقربة منها في المنطقة، وأهمية "جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل".

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