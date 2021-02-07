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إيرانيات يعرضن أرحامهن للإيجار بسبب الأزمة الاقتصادية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-07T18:08:33+0000
إيرانيات يعرضن أرحامهن للإيجار بسبب الأزمة الاقتصادية

شفق نيوز/ كشف تقرير إيراني، اليوم الأحد عن إقدام نساء وفتيات إيرانيات على عرض أرحامهن للإيجار لأخريات يبحثن عن طرق بديلة للإنجاب وذلك في سبيل الحصول على مبالغ مالية تسد حاجة العوز الناجمة عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "همشهري أونلاين" الإيرانية، أن "سوق إيجار الأرحام في إيران يشهد رواجاً كبيراً، حيث تلجأ بعض النساء لعرض أرحامهن للإيجار مقابل مبالغ مالية تصل إلى 70 مليون تومان إيراني".

وأضاف التقرير أن "النساء من غير القادرات على الإنجاب بشكل طبيعي يبحثن عن إيجار أرحام أخريات لزرع السائل المنوي الخاص بأزواجهن"، لافتاً إلى أن "الصفقة تشمل كذلك مصاريف تغذية صاحبة الرحم والطبيب المتابع للحمل حتى عملية الولادة".

وأشار التقرير إلى أن البعض من النساء الثريات اللواتي بحاجة لرحم للإيجار يدفعن مبالغ أكثر من 70 مليون تومان إيراني، وذلك بعد وضع عدة شروط في عملية اختيار صاحبة الرحم تشمل: الوزن والسن والهيئة العامة.

وتؤكد تقارير إخبارية إيرانية تردي الحالة المعيشية لفئات عدة من المواطنين الإيرانيين، وذلك في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة أسعار السلع الأساسية وسط انهيار قيمة العملة المحلية.

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