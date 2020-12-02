أول دولة تقر بيع اللحوم المنتجة في المعامل

شفق نيوز/ أعطت سنغافورة شركة "إيت جاست" الأمريكية الجديدة، الضوء الأخضر لبيع لحوم الدجاج المنتجة في المعامل، في ما تقول الشركة إنها أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما يطلق عليه اللحوم النظيفة التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن.

ويتنامى الطلب على بدائل اللحوم بسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بالصحة والحيوان والبيئة.

وتزايد ظهور خيارات اللحوم المنتجة من النباتات التي روجت لها شركتا "بيوند ميت" و"إيمبوسيبول فودز" على أرفف المتاجر وقوائم الطعام في المطاعم، لكن ما يطلق عليه اللحم النظيف أو المنتج من خلايا خارج الحيوانات ما زال في مراحله الأولى.

وقالت شركة "إيت جاست" اليوم الأربعاء، إن "أول موافقة تنظيمية في العالم للحوم عالية الجودة منتجة من خلايا حيوانية للاستهلاك الآدمي الآمن تمهد الطريق لإطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة".