شفق نيوز- موسكو

أكد فلاديمير روغوف، رئيس لجنة قضايا السيادة في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لدمج المناطق الجديدة، يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تُجهّز الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجييه للإخلاء، خشية اقتراب الجيش الروسي.

وقال روغوف: "أنصار نظام (فلاديمير) زيلينسكي، يستعدون لإخلاء منطقة كومونارسكي - الجزء الجنوبي من مدينة زابوروجييه، خوفا من اقتراب الجيش الروسي".

وأشار إلى أنه "وفقا للمعلومات العملياتية الواردة، فإن نظام كييف أصدر بالفعل الأمر بتشكيل مجموعات من الضباط لتنفيذ إجراءات الإخلاء بعد تلقي أمر مباشر من كييف".

وأضاف روغوف: "اليوم تبلغ المسافة من خط الجبهة إلى الحدود الجنوبية لمدينة زابوروجييه في خط مستقيم نحو 20 كيلومترا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة أولغوفسكوي في مقاطعة زابوروجييه، نتيجة العمليات الهجومية المتواصلة، وأكد روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "السيطرة على هذه البلدة ستُسرّع وتيرة تحرير بقية المنطقة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.