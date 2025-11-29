وفاة 10 أطفال في الولايات المتحدة بعد تلقي لقاح "كوفيد-19"

شفق نيوز- واشنطن

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مذكرة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن 10 أطفال على الأقل توفوا في الولايات المتحدة نتيجة لقاح "كوفيد-19".

وذكرت الصحيفة أن "نتائج التحقيق تشير إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أطفال بعد وبسبب التطعيم ضد (كوفيد-19)".

وذكرت التقارير أن "السبب المباشر للوفاة هو التهاب عضلة القلب، مع ذلك، لا تتضمن الوثيقة تفاصيل عن أعمار الأطفال أو أي مشاكل صحية أخرى. كما لم يتم تحديد الشركة المصنعة للقاح".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق أن "شركات الأدوية يجب أن تنشر بيانات حول فعالية أدويتها لعلاج فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الشعب لديه الحق في معرفة الحقيقة".

يذكر أن جائحة "كوفيد-19" أثارت انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات قيودا على الحرية.

وعين ترمب، الذي تلقى هو نفسه لقاح "كوفيد-19"، روبرت إف. كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد بدأ هذا الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأميركية.

وفي نهاية آيار/مايو، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد.

وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.