وصفته برئيس "حكومة الفظائع".. "هآرتس" تحمّل نتنياهو مسؤولية "الكارثة" التي حلّت بإسرائيل

شفق نيوز/ اتهمت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قاد البلاد إلى الحرب مع حماس "بعلم ودارية"، وفيما حمّلته مسؤولية "الفشل" في تشخيص الخطر، أكدت على أنه سيتنصل عن المسؤولية.

وقالت الصحيفة إن "المسؤول عن الكارثة التي ضربت إسرائيل في عيد فرحة التوراة، واضح ومعروف، رئيس الحكومة، الذي تفاخر بخبرته السياسية العظيمة، وفطنته التي لا بديل عنها في شؤون الأمن"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت "فشل نتنياهو كلّياً في تشخيص الخطر الذي قاد إسرائيل إليه عن علم، عندما أقام حكومة الضم ونهب الأراضي الفلسطينية، وعندما عيّن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في مناصب مركزية فيها، وكذلك عندما انتهج سياسة خارجية متهورة".

وأشارت إلى أن "نتنياهو سيحاول بالتأكيد التنصل من مسؤوليته وإلقاء التهمة على قادة الجيش وشعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك، حيث إنهم كأسلافهم في الليكود عشية حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر 1973)، توقعوا احتمالية منخفضة لحدوث حرب، وكذلك استعدادهم لهجوم كتائب القسام كان مختلّا".

وتابعت الصحيفة "لقد استخفوا بالعدو وبقدراته العسكرية. في الأيام والأسابيع المقبلة، عندما يتبين عمق الاختلال في الجيش، وفي المستوى الاستخباراتي، ستُثار مطالب محقة للإطاحة بهذه الزُمرة ومحاكمتها".

ولفتت إلى أنه "بالرغم من أن الإخفاق استخباري وعسكري لكن هذا لا يُعفي نتنياهو من مسؤوليته الشاملة عن الأزمة، كونه المقرر الأعلى في شؤون خارجية وأمن إسرائيل".

ورأت الصحيفة أن "نتنياهو صاغ السياسة التي اعتُمدت في الأيام القليلة لـ(حكومة التغيير) برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، والتي كانت جهداً متعدد الأبعاد لتحطيم الحركة الوطنية الفلسطينية كُلياً، في غزة وفي الضفة الغربية، بثمن يبدو مُقتدراً عليه بنظر الجماهير الإسرائيلية".

وأكملت "التحذير الذي حلق فوق إسرائيل في السنوات الأخيرة تحقق بالكامل: رئيس الحكومة المتهم بثلاث قضايا فساد، لا يمكنه الاهتمام بشؤون الدولة، لأن المصالح القومية ستُسخر بالطبع لإنقاذه من الإدانة والسجن".

واختتمت الصحيفة "هذا هو السبب لإقامة حكومة الفظائع، وهذا هو سبب الانقلاب على الكم الذي يقوده نتنياهو، وإضعاف قادة الجيش والاستخبارات، الذين اعتُبروا معارضين سياسيين، والثمن؟ دفعه ضحايا اكتساح النقب الغربي بأجسادهم".