"وسيلة لتبرير دعم كييف".. روسيا للغرب: لا ننتج مسيرات ايرانية على اراضينا

شفق نيوز/ نفت روسيا، اليوم الأربعاء ، ما وصفته "مزاعم" الدول الغربية بإنتاجها مسيرات إيرانية على أراضيها، فيما بينت إنها معلومات "لا تستند إلى أي أساس"، وإنما محاولة لتحويل الانتباه عن الاتفاق النووي الإيراني وتبرير الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا".

وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف لوكالة نوفوستي الروسية، إن "الغرب يحاول صرف الانتباه عن المشكلات المتعلقة باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 (الملف النووي الايراني)".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن بيانات استخباراتية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أن "موسكو اتفقت مع طهران على إنتاج طائرات مسيرة مقاتلة إيرانية في روسيا".

وبحسب يرماكوف، لم يكن هناك دليل من قبل على "التكهنات بشأن عمليات تسليم مزعومة لطائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا"، مشيرا إلى أن مؤلفي هذه القصص السابقة "يتحولون الآن إلى مزاعم إنتاج روسيا لطائرات مسيرة إيرانية على الأراضي الروسية، حفظا لماء الوجه".

وتابع المسؤول بوزارة الخارجية قوله "كل تلك افتراضات لا أساس لها من الصحة، سعيا وراء حقائق (مطبوخة) لصرف انتباه العالم عن الأمر الرئيسي وهو استعادة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في عام 2015".

وتناقلت تقارير غربية بأن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، في الوقت الذي نفت فيه موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران بالفعل زودت روسيا بطائرات مسيرة، ولكن قبل أشهر قليلة من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كذلك صرح المبعوث الإيراني لدى هيئة الأمم المتحدة سعيد إرفاني للصحفيين في وقت سابق بأن طهران تنفي بشكل قاطع مزاعم نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الصراع بأوكرانيا.

ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين فإن الدول الغربية "تتهم روسيا وإيران بتعاونهما المزعوم في إمدادات الطائرات المسيرة لإخفاء فشلهم في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن الهيستيريا الإعلامية حول ذلك تشير إلى أن هناك عملية تفكير مؤلمة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول مستقبل الخطة الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأكد فيرشينين أن "مثل هذه الشحنات لا أساس لها من الصحة، وإنما هي ذريعة لتبرير إمدادات الأسلحة غير المشروعة لكييف".