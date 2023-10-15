وزير إسرائيلي: علينا أن نعترف بألم ونحن مطأطئو الرأس أننا فشلنا

شفق نيوز/ قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الهجوم المدمر الذي أتاح لمسلحي حركة حماس الفلسطينية دخول إسرائيل وقتل مئات المدنيين.

وأضاف سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي: "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئو الرأس أننا، قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا".

وتابع "فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها. عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخا بالدماء".

وتعهد نتانياهو، الأحد، بالقضاء على حركة حماس في الوقت الذي يستعد فيه جيش بلاده لدخول قطاع غزة بحثا عن مسلحي الحركة الذين فاجأوا العالم بهجومهم الدامي على بلدات حدودية إسرائيلية.

وأطلقت إسرائيل بالفعل حملة قصف عنيفة على قطاع غزة ردا على تنفيذ حماس هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي معظمهم من المدنيين. وتقول سلطات غزة إن 2670 قُتلوا هناك وربعهم من الأطفال.