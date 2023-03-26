وزير خليجي سابق: صدام حسين كان متيقناً من إطاحة أمريكا به

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي، أن النظام العراقي السابق كل على يقين أنه ستتم الإطاحة بالحرب التي شنتها أمريكا عام 2003، مشيراً إلى أن اتفاقية "النفط مقابل الغذاء والدواء" كانت محاولة لإنقاذ العراقيين من "مجاعة" أرادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وقال بن علوي في مقابلة مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" لقناة "روسيا اليوم" ضمن سلسلة برامج بمناسبة مرور 20 عاما على غزو العراق، أن كل المبادرات للحيلولة دون الحرب الامريكية على العراق لم تعد تجدي نفعا.

وبين أنه كان هناك موقفاً شبه موحد للأنظمة العربية بضرورة التخلص من صدام حسين بعد غزو الكويت، وأن حرب أمريكا على العراق كانت في واقع الأمر مقارعة رؤساء البيت الأبيض المتعاقبين مع صدام حسين، وانتهت "باصطياده أخيرا".

واضاف بن علوي الذي قاد الدبلوماسية العمانية قرابة أربعة عقود ليؤسس مع السلطان قابوس ما يعرف بـ"الدبلوماسية الهادئة البعيدة عن الأضواء"، أن سلطنة عمان كانت عملت بقوة في مجلس الأمن الدولي ومع الولايات المتحدة على إصدار القرار الأممي "النفط مقابل الغذاء" ليتمكن العراقيون بإدارة وزير التجارة آنذاك محمد مهدي صالح الفعالة من عبور المجاعة التي سعت واشنطن وحليفاتها لأن تعاقب بها شعبا بأكمله عليه أن يدفع ثمن أخطاء سياسات النظام المتهورة.