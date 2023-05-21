وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم الأقصى: نحن أصحاب السيادة هنا

شفق نيوز/ بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى، صباح الأحد، أكد أنه دخوله للمنطقة "شرعي تماما"، بينما عبر عن سعادته بدخول أرض الأقصى.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد. واعتبر بن غفير، الذي ينتمي للجناح المتشدد في حكومة نتنياهو، أن وجوده في المسجد الأقصى "أمر شرعي".

وقال الوزير المتطرف، "أنا سعيد جدا بدخولي المسجد الأقصى، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي.. يجب أن أقول لأفراد الشرطة وحرس الحدود إنهم هنا يقومون بعمل عظيم، ونحن نثبت اليوم من هم "أصحاب الأرض" في القدس".

واضاف "كل تهديدات "حماس" لن تنجح، كوننا نحن أصحاب السيادة على القدس وعلى أرض إسرائيل كلها".

وتابع بن غفير، "أريد ان أذكر إخواننا في الجليل والنقب بأن الميزانية لدعمكم قريبة جدا والاستثمار فيهما أمر مهم.. القدس هي روحنا والنقب والجليل قرة أعيننا".

ويحذر المراقبون من ان تؤدي مثل هذه الزيارات إلى اشتعال الوضع المتوتر في المنطقة.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.