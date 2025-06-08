وزير الدفاع الأمريكي يتوعد باستخدام "المارينز" لقمع احتجاجات لوس أنجلوس

شفق نيوز/ توعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، باستخدام قوات مشاة البحرية "المارينز" للسيطرة على احتجاجات مدينة لوس أنجلوس.

وكتب هيغسيث على منصة "إكس"، قائلاً إن "وزارة الدفاع تُحشد الحرس الوطني فوراً لدعم جهود إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس. وإذا استمر العنف، فسيتم أيضاً حشد قوات مشاة البحرية العاملة في معسكر بندلتون - فهم في حالة تأهب قصوى".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حذر، أمس السبت، من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" قائلاً "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".

وأعلن البيت الابيض، أمس السبت، أن ترامب أصدر أمراً بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فيدراليين ومتظاهرين احتجاجاً على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".