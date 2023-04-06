وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في الصين

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم (الخميس)، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية بكين، بحسب ما نقله التلفزيون السعودي الرسمي.

وسبق لقاء بكين، ثلاثة اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن اختيار الصين مكانًا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني «يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين».

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.