وزير الحرب الأمريكي يستدعي مئات الجنرالات لاجتماع "عاجل"

شفق نيوز- واشنطن

استدعى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مئات الجنرالات والأدميرالات إلى اجتماع طارئ واستثنائي، الأسبوع المقبل في ولاية فيرجينيا، دون الإعلان عن سبب واضح.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من الإقالات التي طالت كبار القادة العسكريين خلال هذا العام في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما أثار حالة من القلق والارتباك، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن التوجيه بشأن الاجتماع، الذي سيعقد في قاعدة بمدينة كوانتيكو بولاية فرجينيا الأسبوع المقبل، صدر هذا الأسبوع وشمل تقريباً جميع القادة العسكريين الكبار حول العالم، وسط مخاوف من إغلاق حكومي محتمل، وبعد إعلان وزارة الحرب عن خطة لإعادة هيكلة واسعة للقيادات العليا.

وأكد المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، للصحيفة، أن هيغسيث "سيخاطب كبار القادة العسكريين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وأوضح أن الاجتماع سيُعقد، الثلاثاء المقبل، في كوانتيكو.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي نحو 800، موزعين بين الولايات المتحدة ومناطق انتشار أخرى حول العالم. ويشمل الأمر الجديد جميع الضباط برتبة عميد فما فوق، أو ما يعادلها في البحرية، ممن يشغلون مناصب قيادية، إلى جانب كبار المستشارين من الصفوف غير الضباط.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن من بين المدعوين للاجتماع، قادة في مناطق النزاع، وكبار القادة العسكريين في أوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ، فيما أوضحت أن الأمر لا يشمل الضباط العاملين في المناصب الإدارية.