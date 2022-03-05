سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-05T06:46:26+0000
وزارة الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يتضمن وقفاً لإطلاق النار يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وذكرت الوزارة أن "اتفاقاً تم مع الجانب الأوكراني، على الممرات الإنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون".

وأعلنت أوكرانيا، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار مع روسيا، وفتح ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيشين، لضمان خروج المدنيين، وذلك عقب جولة مفاوضات ثانية أجريت بين الطرفين في بيلاروسيا.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها العاشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

بينما فرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

بلينكن: وجهنا ضربة لاقتصاد روسيا سيشعرون بها لسنوات

Date: 2022-03-02 19:41:05
بلينكن: وجهنا ضربة لاقتصاد روسيا سيشعرون بها لسنوات

فرنسا: لن ندخل في حرب مع دولة نووية من اجل أوكرانيا

Date: 2022-02-25 11:38:06
فرنسا: لن ندخل في حرب مع دولة نووية من اجل أوكرانيا

الأمم المتحدة تعتمد قراراً طارئاً يستنكر "العدوان الروسي" على أوكرانيا وتطالب بوقفه فوراً

Date: 2022-03-02 17:00:50
الأمم المتحدة تعتمد قراراً طارئاً يستنكر "العدوان الروسي" على أوكرانيا وتطالب بوقفه فوراً

ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

Date: 2022-03-02 18:51:54
ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

سفينة تجارية تتعرض لهجوم في بحر العرب

Date: 2021-07-30 07:03:13
سفينة تجارية تتعرض لهجوم في بحر العرب

إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

Date: 2021-01-05 09:03:00
إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

وسائل اعلام ايرانية: فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

Date: 2020-02-21 20:41:09
وسائل اعلام ايرانية: فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

24 قتيلاً وجريحاً من قوات الأسد و"الميليشيات" في كمين لداعش بسوريا

Date: 2022-01-03 07:30:27
24 قتيلاً وجريحاً من قوات الأسد و"الميليشيات" في كمين لداعش بسوريا