واشنطن لطهران: لا تكونوا تابعين لروسيا وانسجوا علاقات جديدة مع دول العالم

شفق نيوز / دعت الولايات المتّحدة، اليوم الخميس، ايران الى عدم "التبعية" لروسيا والوقوف الى جانبها في الحرب ضد أوكرانيا، كما دعتها إلى نسج علاقات اقتصادية جديدة مع دول أخرى في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في تصريحات أوردتها فرانس برس واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، إنّ "إيران وحّدت الآن مصيرها مع عدد صغير من الدول التي لبست في البدء لبوس الحياد لتدعم في نهاية المطاف الرئيس بوتين في حربه ضدّ أوكرانيا والشعب الأوكراني".

وأضاف برايس أنّ "مثل هذا السلوك يمكن أن يجعل الجمهورية الإسلامية في تبعية نسبية لدولة مثل روسيا".

وخلال القمّة الثلاثية في طهران التي كان موضوعها الأساسي الوضع في سوريا، بحث بوتين أيضاً مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان ملف الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي بوتين التقى أيضاً المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي دعا إلى تعزيز "التعاون على المدى الطويل" بين إيران وروسيا، على الرّغم من أن طهران امتنعت عن التصويت خلال تصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين موسكو لغزوها أوكرانيا"، وفقاً لموقع الحرة الامريكي.

وبينت الوكالة الفرنسية أن "الولايات المتّحدة نشرت مؤخراً معلومات استخبارية مفادها أنّ مسؤولين روساً زاروا إيران مرتين على الأقلّ هذا الصيف لتفقّد طائرات مسيّرة قتالية تعتزم طهران تزويد الجيش الروسي بها لتمكينه من التصدّي للعتاد الغربي الذي يتدفّق على أوكرانيا".

وبالنسبة إلى برايس فإنّ "الحلّ الأسلم لإيران يكمن في عودتها إلى اتفاق فيينا".

كما دعا المتحدّث الأميركي طهران إلى "نسج علاقات اقتصادية جديدة مع دول أخرى في العالم".