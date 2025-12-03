واشنطن توقف طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها 4 عربية

شفق نيوز- واشنطن

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بـ"أثر فوري"، وذلك بعدما فرضت عليهم حظراً وقيوداً للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما جاء في مذكرة لوكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS).

ويشمل هذا الإجراء مواطني أربع دول عربية، وهي "ليبيا والصومال واليمن والسودان، وسيتم تعليق طلباتهم للحصول على وضع قانوني عبر خدمات الهجرة الأميركية".

وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة أيضاً "أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، بالإضافة إلى بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا، وهي دول شملتهم سابقاً قيود جزئية بخصوص الهجرة والتأشيرات".

وبموجب هذه المذكرة، أصبح جميع المهاجرين من قائمة الدول المعنية ملزمون بـ"الخضوع لعملية إعادة مراجعة شاملة، تشمل مقابلات محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة مقابلتهم، لتقييم جميع تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".