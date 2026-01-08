واشنطن تنضّج فكرة "شراء غرينلاند" وتصل لمرحلة "تحديد السعر"

شفق نيوز- واشنطن

يبحث مسؤولون أميركان، إمكانية تطبيق فكرة "شراء" جزيرة غرينلاند من خلال إقناع سكانها بالانفصال عن الدنمارك تمهيداً للانضمام إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن 4 مصادر تأكيدهم أن الفكرة وصلت لمرحلة "تحديد السعر" الذي سيتم دفعه لكل مواطن في الجزيرة القطبية.

وقال اثنان من المصادر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن "المسؤولين الأميركيون، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض، ناقشوا أرقاما تتراوح بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار لكل شخص، بينما لا يزال المبلغ الدقيق بالدولار واللوجستيات المتعلّقة بأية دفعة غير واضحة".

وتقدم فكرة الدفع المباشر لسكان غرينلاند أحد التفسيرات لكيفية محاولة الولايات المتحدة "شراء" الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، على الرغم من إصرار السلطات الدنماركية وسلطات الجزيرة على أن غرينلاند ليست للبيع.

وكان البيت الأبيض، أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، حيث لا يزال ثابتاً على موقفه منذ ولايته الأولى (2017-2021)، وهو يريد غرينلاند التي يعتبر السيطرة عليها ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس الأربعاء أنه يعتزم الاجتماع مع مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعدما طلبت كوبنهاغن لقاءه لمناقشة تلويح ترمب المتواصل بالسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للمملكة والتي تتمتع بحكم ذاتي.