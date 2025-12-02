واشنطن تلغي الرسوم الجمركية على الأدوية البريطانية

شفق نيوز- واشنطن

قررت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، مقابل زيادة بنسبة 25 % في أسعار الأدوية.

وبحسب ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير، فإن الاتفاق بين واشنطن ولندن، يهدف إلى ضمان أن لا يدفع المرضى الأميركيون أسعارا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى.

تُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعتبر "مبتكرة" وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.

وتعهدت لندن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.

في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول/ أكتوبر حين فرضت واشنطن تعرفات على هذه المنتجات المصدرة إليها من سائر دول العالم أيضا، كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.

بدوره، قال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان "لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".