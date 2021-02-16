واشنطن تعلن رفع "الحوثيين" من قائمة الإرهاب بشكل رسمي

شفق نيوز/ قررت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، استبعاد حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة، إن "وزارة الخارجية الأمريكية ألغت اليوم، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".

وأضافت وزارة الخزانة أنه "من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة أنصار الله ، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.

وفي وقت سابق خلال جلسة الاستماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يشعر بالقلق إزاء قرار إضافة "الحوثيين" إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وأعلن عن خطط لاقتراح حذفها من القائمة.

وفي اليمن، منذ آب / أغسطس 2014 ، تستمر المواجهة بين القوات الحكومية و"الحوثيين" الذين استولوا على السلطة في البلاد. منذ مارس 2015، يقاتل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا.

وعلى الرغم من ذلك، يستمر "الحوثيون" في السيطرة على شمال البلاد الشاسع. على وجه الخصوص، على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في الجزء الأوسط منها، حيث أنشأوا سلطاتهم ونظام الحكم الخاص بهم.