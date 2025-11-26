هونغ كونغ.. 35 قتيلاً ومصاباً بحريق مجمع سكني (فيديو)
شفق نيوز- فيكتوريا
أفادت وسائل إعلامية في هونغ كونغ، يوم الأربعاء، بمقتل 13 شخصاً وإصابة 22 آخرين جراء حريق اندلع في مباني بالمجمع السكني "وونغ فوك كورت" بالمدينة الواقعة على ساحل بحر الصين الجنوبي.
وأظهرت اللقطات المتداولة اشتعال النيران وتصاعد الدخان وألسنة اللهب على طول ارتفاع المباني التي يضمها المجمع السكني في هونغ كونغ.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الحريق انتشر على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو بالمدينة.
وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.
كما أُصيب بعض عناصر فرق الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد النيران التي اجتاحت الأبراج المؤلفة من 31 طابقاً.
وأفادت إدارة الإطفاء لوكالة "رويترز" بأنها لا تملك بعد تقديراً دقيقاً لعدد الأشخاص الذين قد لا يزالون داخل المباني.
Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-risesSeveral residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast.At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025