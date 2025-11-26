هونغ كونغ.. 35 قتيلاً ومصاباً بحريق مجمع سكني (فيديو)

شفق نيوز- فيكتوريا

أفادت وسائل إعلامية في هونغ كونغ، يوم الأربعاء، بمقتل 13 شخصاً وإصابة 22 آخرين جراء حريق اندلع في مباني بالمجمع السكني "وونغ فوك كورت" بالمدينة الواقعة على ساحل بحر الصين الجنوبي.

وأظهرت اللقطات المتداولة اشتعال النيران وتصاعد الدخان وألسنة اللهب على طول ارتفاع المباني التي يضمها المجمع السكني في هونغ كونغ.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الحريق انتشر على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو بالمدينة.

وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.

كما أُصيب بعض عناصر فرق الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد النيران التي اجتاحت الأبراج المؤلفة من 31 طابقاً.

وأفادت إدارة الإطفاء لوكالة "رويترز" بأنها لا تملك بعد تقديراً دقيقاً لعدد الأشخاص الذين قد لا يزالون داخل المباني.