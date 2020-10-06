هل أصيب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا؟

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا المستجد.

وتداولت عدة مواقع وقنوات إخبارية أنباء عن احتمال إصابة الرئيس الإيراني بمرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلا أن وكالة "فارس" الإيرانية، اكدت أن "روحاني ألغى اجتماعا كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، برؤساء السلطات الثلاث خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وليس بسبب إصابته".

كان من المقرر عقد اجتماع برؤساء السلطات الثلاث، الثلاثاء، برعاية رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف.

وأكدت الوكالة، أن "روحاني ألغى الاجتماع خوفا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تواجد رئيس البرلمان قاليباف بين مصابين بكوفيد-19".

وأفادت الوكالة، بأن قاليباف زار مستشفى "الإمام الخميني" في طهران، بعد ظهر الاثنين، بما فيها جناح العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 وتحدث إلى المرضى، وهو ما جعل روحاني يلغي الاجتماع خوفا من انتقال الفيروس إليه.



