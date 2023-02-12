هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب مدينة أنطاكيا التركية

شفق نيوز/ أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، يوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت مدينة أنطاكيا.

ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، حدوث هزة أرضية مركزها مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي قوتها 3،7 درجة على مقياس ريختر.

ومازال الأتراكُ المتضررون من جراء الزلزال يفترشون المساحات العامة والمنتزهات بعد فقدان منازلهم، سيما في ضواحي أنطاكيا التي تعد مثالٌ عن المأساة التركية والسورية.

وتقع أنطاكيا، العاصمة القديمة لمقاطعة هاتاي، ضمن المنطقة الأكثر تضررا من أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ ما يقرب من قرن.