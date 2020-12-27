هدوء حذر في عين عيسى بعد اشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية سورية، يوم الاحد، بأن بلدة عين عيسى تشهد هدوء حذراً منذ مساء أمس السبت، بعد اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا حاولت التسلل للبلدة.

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن بلدة عين عيسى تشهد هدوء حذراً وحركة الأهالي باتت شبه طبيعية داخلها، إلا أنهم متخوفون من معاودة القصف مرة أخرى، خاصة بعد سقوط عدة قذائف يوم أمس الأول الجمعة، في الأحياء السكنية داخل مركز البلدة.

وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن الفصائل الموالية لتركيا حاولت مساء أمس السبت التسلل إلى قرية المشيرفة إلا أنّ قوات سوريا الديمقراطية تصدت لها وحدثت اشتباكات بين الطرفين أدت لجرح عدد من هذه الفصائل وأسر آخرين، فيما تواصل القصف المتقطع على قريتي جهبل والمشيرفة بعد ساعات من محاولة التسلل الفاشلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ قوات سوريا الديمقراطية استقدمت اليوم تعزيزات عسكرية كبيرة وخاصة الأسلحة الثقيلة إلى أطراف بلدة عين عيسى تحسباً لأي هجمات محتملة تشنها الفصائل الموالية لتركيا.