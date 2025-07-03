هجوم بسكين يوقع ضحايا في فنلندا

شفق نيوز – هلسنكي

أعلنت الشرطة الفنلندية، يوم الخميس، جرح عدة أشخاص بعملية طعن قرب مركز للتسوق في مدينة تامبير، فيما أشارت إلى أن الضحايا يتلقون الإسعافات الأولية.

وأكدت الشرطة في بيان "توقيف المشتبه به، والوضع لم يعد يمثل خطراً للأشخاص الآخرين"، لكنها قالت أنها "لا يمكنها حالياً تقديم تفاصيل إضافية بما في ذلك عدد الضحايا".

يشار إلى أن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت في وقت سابق، أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين في مركز راتينا للتسوق في تامبيري، وقالت إنها وقعت إثر شجار، مبينة أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي.