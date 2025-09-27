"إهانة" لأهالي بعقوبة تشعل ردود فعل نيابية ضد معاون محافظ ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلن النائب عن تحالف "السيادة" طه المجمعي، اليوم السبت، أنه استقبل مجموعة من شباب غرب بعقوبة الذين نقلوا له ما وصفوه بـ"تفاصيل صادمة" جرت أثناء مراجعتهم لمكتب معاون محافظ ديالى لشؤون التخطيط والموازنة أثير السامرائي.

وأضاف المجمعي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه (السامرائي) بدلاً من خدمة المواطنين "تفوه بألفاظ سوقية رخيصة" وصرّح قائلاً: "90٪ من أهالي غرب بعقوبة مو شرفاء"، بذريعة عدم منحه أصواتهم في الانتخابات السابقة.

واعتبر المجمعي، أن "هذا الكلام المشين لا يمثل فقط سقوطاً أخلاقياً، بل طعنة في كرامة عشرات الآلاف من أبناء غرب بعقوبة الأوفياء"، مضيفاً: "بصفتي نائباً عن أبناء هذه المناطق، أعلن أنني سأرفع دعوى قضائية عاجلة وموثقة بأسماء الشهود والمتضررين، ليكون هذا الشخص عبرة لكل مسؤول متهور يظن أن المنصب حصانة للإساءة لأهلنا" وفق تعبيره.

من جانبه، أعرب النائب عن تحالف "صادقون" أحمد الموسوي عن "استنكاره واستهجانه" لهذا الموقف، مؤكداً أن السامرائي "تجاوز كل حدود الأدب والأخلاق، وبات يتدخل في مؤسسات الدولة بطريقة غير مؤدبة ويستغل منصبه بشكل غير مبرر".

وأضاف الموسوي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السامرائي تجاوز هذه المرة على آلاف العوائل والعشائر والشخصيات التربوية والأكاديمية والمثقفين في مناطق غرب بعقوبة، وهي مناطق عانت كثيراً ولا تزال تعاني، وبدلاً من أن يمد لها يد العون، أطلق كلمات تدل على عجرفته وضيق تفكيره".

وأكد الموسوي أن "تجاوزه لا يضر أهلنا ولن ينال من أصالتهم، بل يعود عليه بالخيبة والخسران"، داعياً أبناء قبيلة السامرائي إلى "لجم هذا الشخص وتقديم اعتذار رسمي لأهالي غرب بعقوبة ولكل أبناء محافظة ديالى"، مشدداً على أن "هذا التجاوز لا يمس منطقة بعينها فحسب، بل يمثل إساءة لكل عشائر وأهالي المحافظة".