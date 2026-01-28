نيويورك.. فندق "هيلتون" يتسبب باعتقال العشرات من المتظاهرين

شفق نيوز- نيويورك

اعتقلت قوات الأمن الأميركية، يوم الأربعاء، عشرات المتظاهرين، بعد اقتحامهم ردهة فندق "هيلتون غاردن إن" في مانهاتن بنيويورك، متهمين الفندق بإيواء ضباط هجرة اتحاديين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، إن هذه المعلومات لن يتم الكشف عنها، بشأن إقامة ضباط الهجرة في الفندق بالفعل أم لا.

وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بتنفيذ عملية ضد الهجرة واسعة النطاق أثارت معارضة واسعة النطاق وأدت إلى وفاة شخصين في مدينة مينيابوليس هذا الشهر.

وقد واجهت سلاسل الفنادق، مثل "هيلتون"، صعوبات أحيانا في التعامل مع هذا الصراع خلال حملة القمع ضد المهاجرين والاحتجاجات المصاحبة لها، وفقاً لوسائل إعلامية أميركية.

يذكر أن المتظاهرين احتشدوا في الردهة الصغيرة لفندق "هيلتون غاردن إن" وسط مانهاتن، أمس الثلاثاء، مرتدين قمصانا كتب عليها "هيلتون تؤوي إدارة عناصر وكالة الهجرة والجمارك "، مطالبين الفندق بمنع ضباط الهجرة الفيدراليين من الإقامة هناك.