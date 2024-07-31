من العراق واليمن وسوريا.. "نيويورك تايمز": خامنئي أمر بتوجيه ضربة لإسرائيل

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، أن المرشد الأعلى الإيراني أمر بتوجيه ضربة لإسرائيل رداً على اغتيال الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بقصف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إن خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة رداً على اغتيال هنية، والهجوم قد يتم بمسيّرات وصواريخ على حيفا وتل أبيب.

وأضاف المسؤولون "أحد الخيارات التي تُدرس هي شن هجوم منسق من إيران وجبهات أخرى تشمل العراق واليمن وسوريا".

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "أدعو مواطني إسرائيل إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة والتجهز".

إلى ذلك، علقت شركة الخطوط الجوية الأميركية "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها اليومية من أميركا إلى تل أبيب لأسباب أمنية.