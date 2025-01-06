أنقرة: القضاء على العمال الكوردستاني في سوريا "مسألة وقت"

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الإثنين، إن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في سوريا بات "مسألة وقت".

وقال الوزير التركي: "لقد تغير الوضع في سوريا، نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكوردستاني - وحدات حماية الشعب - ليس سوى مسألة وقت".

وتدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكوردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكوردي التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، أمس الأحد، إن القوات التركية "حيدت" 32 عضواً من حزب العمال الكوردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في وقت سابق وفداً من قوات سوريا الديموقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكوردية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".

وكانت هذه أول محادثات يجريها الشرع مع قادة كورد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، وعقدت في وقت تجري معارك بين المقاتلين الكورد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا.