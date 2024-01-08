نفت "الصبغة السياسية".. طهران: مشكلات تقنية تعرقل تحليق الطائرات الايرانية في سماء السعودية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها تأمل في حل مشكلات تقنية تعرقل سفر الإيرانيين إلى السعودية لتأدية العمرة قريباً، فيما كشفت عن الغاء رحلتين بسبب عدم تقديم الرياض التصاريح النهائية اللازمة لدخول الطائرات الإيرانية إلى المطارات السعودية.

وأعلنت إيران في كانون الأول الماضي أن أول رحلات العمرة ستنطلق في 19 من الشهر نفسه بعد اتفاق بين طهران والرياض للسماح بعودة رحلات العمرة بعد توقف لثماني سنوات.

لكن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية حسام قربان علي قال للتلفزيون الرسمي إن هذه الرحلة، والرحلات التالية لها، ألغيت لأن الرياض لم تقدم "التصاريح النهائية اللازمة" لدخول الطائرات الإيرانية إلى المطارات السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الإيراني إن "الجهات المعنية.. قدمت معلومات واسعة بهذا الخصوص والتأخر مسألة تقنية فقط وليس لها أي سبب سياسي".

وأضاف "السعودية ملتزمة تماماً بهذا الشأن والمؤسسات ذات الصلة في بلادنا تبذل أيضا جهودا لحل هذه القضية ونأمل أن يتم حل العقبة التقنیة أيضا".

ولم تعلق السعودية على الأمر.

وأشار كنعاني إلى أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية موجود في السعودية مع فريق من الخبراء لحل المشكلات.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن ممثلين لمنظمة الطيران المدني الإيرانية موجودون أيضا في المملكة لمعالجة هذه المسائل.

وتوسطت الصين في اتفاق في مارس، استأنفت بموجبه إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي انقطعت عام 2016 بسبب إعدام الرياض لرجل دين شيعي، وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.

ومنذ عام 2016 يؤدي الإيرانيون فريضة الحج فقط، وفقا لحصص محددة.