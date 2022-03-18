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نصر الله يرد على الجيش الأوكراني بشأن مشاركة "حزب الله" في الحرب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-18T17:54:33+0000
نصر الله يرد على الجيش الأوكراني بشأن مشاركة "حزب الله" في الحرب

شفق نيوز/ نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الجمعة، مشاركة مقاتلي الحزب في الحرب الروسية - الاوكرانية.

وقال نصر الله في بيان، "أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية".

وأضاف، "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وتابع نصرالله، "يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة".

واليوم الجمعة، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وفصيل "حزب الله" اللبناني، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيان لها، أن "المعلومات المتاحة، تؤكد أخذ الروس 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

ونوهت الهيئة، إلى أن "النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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