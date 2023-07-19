نداء نادر.. الاستخبارات البريطانية تدعو الروس "علناً" إلى التجسس لصالحها

شفق نيوز/ دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور "الروس المستائين" من هجوم بلادهم العسكري على أوكرانيا إلى "الالتحاق بخدماته في لندن"، في نداء علني نادر لتجنيد جواسيس جدد.

وأكد مور في خطاب ألقاه في براغ، الأربعاء، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "العديد من الروس اليوم مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال".

وأضاف: "بينما يشهدون الفساد والاقتتال الداخلي وعدم كفاءة حكامهم ببساطة، يواجه العديد من الروس المعضلات نفسها وتأنيب الضمير التي واجهها أسلافهم في 1968 عندما تدخلت موسكو لسحق ربيع براغ".

وقال: "أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا. بابنا مفتوح دائما، تجنيد الجواسيس سيتم بتكتم ومهنية".

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، أكد مور أن "حماية مثل هؤلاء الجواسيس مقدسة. إذا لم نتمكن من ضمان ذلك فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلا".