أنجلينا جولي تخاطب المجتمع الدولي: أرواح الأبرياء في غزة تُستهزأ بها

شفق نيوز- متابعة

وجهت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، يوم الأحد، انتقادات لاذعة للمجتمع الدولي على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة.

ونشرت جولي، سلسلة من التصريحات الصادرة عن مؤسسات رسمية بشأن المجاعة في غزة والأطفال المعرضين لخطر الوفاة، على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "يُفترض أن يكون لهذا النوع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة وزنٌ وأن يُفضي إلى اتخاذ إجراءات".

وأضافت: "إنه لأمرٌ مُحزنٌ أن نرى هذا الكمّ الهائل من الأرواح البريئة، والمبادئ التي نتمسك بها ونؤمن بها كثيرا منا، يتم الاستهزاء بها بهذه الطريقة".

وأشارت إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة عقود من الانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وليس فقدانا مفاجئا للبوصلة الأخلاقية، مبينة أنه "ما يحدث هو نتيجة لاعتبار بعض الأرواح ذات قيمة، وأخرى يمكن التخلص منها، إنه امتداد للطريقة المخزية التي تنتقي بها دول مجلس الأمن من تنتقد ومن تدعم".

كما تابعت قائلة إن "ما نشهده من مآسي لا يحدث بالصدفة، بل هو متعمد"، مشيرة إلى "عدد الأشخاص المهجرين قسرا بسبب النزاعات قد تضاعف خلال العقد الماضي".

ولفتت إلى معاناة السودانيين، والسوريين، والأفغان، والأوكرانيين، والفلسطينيين، ضمن شعوب أخرى، كدليل صارخ على هذا الفشل الدولي، موضحة أنه سواء بسبب الجوع، أو الهجمات على المستشفيات والمدارس، فإن معايير جديدة وصادمة يتم ترسيخها، تجعل المدنيين في المستقبل أكثر عرضة للخطر مما هم عليه اليوم".

واختتمت جولي منشورها برسالة تحذيرية للمجتمع الدولي: "الذين يمتلكون السلطة لحماية القانون الإنساني الدولي، لكنهم لا يفعلون شيئا، يتحملون جزءاً من المسؤولية، الأمور التي نتسامح معها، هي التي تحدد من نكون".