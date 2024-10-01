نتنياهو: طهران أخطأت خطأ كبيراً ومن يهاجمنا سنهاجمه

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران أخطأت خطأ كبيراً عندما قصفت بلاده، محذراً أن من سيهاجم تل أبيب سيتم الرد عليه.

وقال نتنياهو خلال اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغرة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيراً بقصفها لإسرائيل وستدفع الثمن، ومن يهاجمنا سنهاجمه، ونحن نحارب محور الشر"، على حد وصفه.

وأضاف "يحيى السنوار ومحمد الضيف لم يفهما تصميمنا وحسن نصرالله لم يفهم تصميمنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ باليستي.