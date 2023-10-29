نتانياهو: 90 % من ميزانية حماس مصدرها من إيران

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه يعتقد أن 90 في المئة من ميزانية حماس مصدرها من إيران، مقرا بأنه لا يمكنه القول إن طهران شاركت في هجوم 7 أكتوبر الأعنف الذي شنته الحركة المصنفة إرهابية على الدولة العبرية.

وأوضح نتانياهو في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه ممثلي عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أن إيران تمول وتنظم وترشد حماس.

لكنه أقر بأنه "لا يمكنه القول" إن طهران "شاركت في تفاصيل التخطيط لهذا العمل المحدد في هذا الوقت"، في إشارة إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وشدد نتانياهو على أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة، ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمر العدو على الأرض وتحتها".

وأكد نتانياهو عقب لقائه مع ممثلي عائلات الرهائن البالغ عددهم 229 بحسب أحدث بيانات السلطات الإسرائيلية، أن "المرحلة الثانية من الحرب" قد بدأت، وأن "الهدف واضح: تدمير القدرات العسكرية لحماس وقيادتها وإعادة الرهائن إلى وطنهم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إلحاق الهزيمة بحركة حماس هو "تحد وجودي" لإسرائيل يطال أيضا "الحضارة الغربية بكاملها".

وتسلل مئات من مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر إلى إسرائيل من غزة في هجوم غير مسبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية التي أحصت أكثر من 220 رهينة من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية.

وقالت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن 7703 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.

وتشهد غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات منذ مساء الجمعة، وحمل الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن ذلك.