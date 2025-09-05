نائبة رئيس الوزراء البريطاني تقدم استقالتها بسبب "التهرب من الضرائب"

شفق نيوز- لندن

قدمت أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استقالتها، يوم الجمعة، بعد تحقيق أخلاقي بشأن قيامها بسداد ضرائب أقل من المستحق، وهي المشهورة بانتقادها من يدفعون ضرائب أقل بشكل متعمد.

وكانت راينر قد اعترفت الأربعاء الماضي، أنها لم تدفع ضرائب كافية على شرائها شقة في هوف على الساحل الجنوبي من إنجلترا.

وأحالت راينر نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية لوري ماجنوس، الذي قدم تقريره إلى رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة.

وفي بريطانيا يتم فرض رسوم على شراء العقارات، بينما يتم فرض رسوم أعلى على المنازل باهظة الثمن والوحدات السكنية الثانوية.

وتشير تقارير إلى أن راينر وفرت 40 ألف جنيه إسترليني بعدم دفع الضريبة المناسبة، المعروفة باسم "ضريبة الدمغة".

وكانت راينر التي تتولى منصب وزيرة الإسكان في حكومة حزب العمال واكتسبت سمعة بوصفها واحدة من أكثر المتحدثين صراحة، تنتقد في الكثير من الأحيان هؤلاء الذين يدفعون ضرائب أقل بشكل متعمد، بالأخص في الإدارة المحافظة السابقة التي حل حزب العمال محلها في يوليو/تموز 2024.