ميشيل أوباما: بلادنا غير مستعدة لتترأسها امرأة

شفق نيوز- واشنطن

اعتبرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لأن تتولى امرأة رئاسة البلاد.

وقالت أوباما في معرض ردها على أسئلة للممثلة الأميركية تريسي إليس روس، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني: "كما رأينا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد ترشحت كامالا هاريس للمنصب ولم تنجح، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتولي امرأة رئاسة البلاد".

وأشارت إلى وجوب "تغيّر الآراء والأفكار" لكي تصبح امرأة رئيسة للولايات المتحدة، حيث أن "الكثير من الرجال لا يعتقدون أن المرأة قادرة على القيادة".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما أعلنا دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن من السباق الرئاسي.