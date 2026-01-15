أميركا تحتجز ناقلة نفط جديدة في الكاريبي تحدت "حصار ترمب"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، احتجاز ناقلة نفط جديدة خاضعة للعقوبات في الكاريبي، وذلك ضمن إطار حملتها للضغط على فنزويلا وصادراتها النفطية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية، عبر منصة "إكس" إن "السفينة فيرونيكا هي ناقلة جديدة تتحدّى الحصار الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على النفط الفنزويلي. وهذه سادس ناقلة نفط تحتجزها واشنطن".

وأشارت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إلى أن الناقلة جزء من "الأسطول الشبح المشمول بالعقوبات".

وفيرونيكا مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا منذ عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، احتجزت واشنطن ناقلة نفط في شمال المحيط الأطلسي، بعيدا عن الساحل الفنزويلي. ولم تعترف واشنطن بالعلم الروسي الذي ترفعه الناقلة، فيما ندّدت موسكو بالعملية.

وتشكل الثروة النفطية في فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام في العالم، محور التدخل الأمريكي في البلاد.

وبعد أقل من أسبوعين على اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قامت الولايات المتحدة بأول عملية بيع للنفط الفنزويلي، بقيمة 500 مليون دولار.